Зеленський назвав кількість БпЛА, якими РФ вдарила за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росія протягом тижня застосувала для ударів по Україні понад 110 авіаційних бомб. Також ворог запускав 560 ударних дронів та 20 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 27 жовтня.

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"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї", — зазначив президент.

За його словами, окупанти за цей тиждень застосували проти України понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.

Зеленський подякував нашим людям, які щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів та надають допомогу й завжди на захисті життя.

"Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Росія атакувала Україну 80 дронами, з яких 41 повітряну ціль — збили Сили ППО.

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