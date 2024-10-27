Зеленский назвал количество БпЛА, которыми РФ ударила через неделю

Зеленский назвал, сколько целей РФ хотела атаковать за неделю
Россия за неделю применила для ударов по Украине более 110 авиационных бомб. Также враг запускал 560 ударных дронов и 20 ракет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 27 октября.
Атаки на Украину за неделю
"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия", — отметил президент.
По его словам, оккупанты за эту неделю применили против Украины более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа.
Зеленский поблагодарил наших людей, которые ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов и оказывают помощь и всегда на защите жизни.
"Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен", — добавил он.
Напомним, Россия атаковала Украину 80 дронами, из которых 41 воздушную цель сбили Силы ПВО.
Также мы писали, что россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области.
Читайте Новини.LIVE!