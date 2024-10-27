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Зеленский назвал, сколько целей РФ хотела атаковать за неделю

27 октября 2024 12:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский назвал количество БпЛА, которыми РФ ударила через неделю
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия за неделю применила для ударов по Украине более 110 авиационных бомб. Также враг запускал 560 ударных дронов и 20 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 27 октября.

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"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия", — отметил президент.

По его словам, оккупанты за эту неделю применили против Украины более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа.

Зеленский поблагодарил наших людей, которые ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов и оказывают помощь и всегда на защите жизни.

"Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Россия атаковала Украину 80 дронами, из которых 41 воздушную цель сбили Силы ПВО.

Также мы писали, что россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области.

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