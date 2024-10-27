Скільки російських дронів збила ППО вночі 27 жовтня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти неділі, 27 жовтня, здійснили чергову атаку України. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 41 російський дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 27 жовтня

Вночі ворог запустив 80 ударних дронів з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. Напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У Повітряних силах уточнили, що більшість російських дронів-камікадзе збито на Одещині та Київщині. Ще 32 дрони були локаційно втрачені та один полетів у напрямку Білорусі.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі окупанти запустили на Київ близько півтора десятки безпілотників. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі на околицях міста.

Також росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Сумщині. Пошкоджено житлові будинки.