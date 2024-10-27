Сколько российских дронов сбила ПВО ночью 27 октября

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Российские войска в ночь на воскресенье, 27 октября, совершили очередную атаку Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 41 российский дрон.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 27 октября

Ночью враг запустил 80 ударных дронов из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска. Нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Воздушных силах уточнили, что большинство российских дронов-камикадзе сбито над Одещиной и Киевщиной. Еще 32 дрона были локационно потеряны и один улетел в направлении Беларуси.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью оккупанты запустили в Киев около полутора десятков беспилотников. Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели в окрестностях города.

Также россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области. Повреждены жилые дома.