Втрати Росії на війна в Україні — Зеленський назвав, де важка ситуація

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, де російські війська зазнають великих втрат. Також він пояснив, чому важливо тримати фронт і не допускати прориву ворожих військ.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час представлення Плану внутрішньої стійкості України.

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"Наші Покровськ і Куп’янськ у тяжких випробуваннях у дійсно важкій ситуації. І саме там на суміжних оборонних напрямках на нашій Харківщині Росія пішла на найбільший рівень своїх втрат за всю війну. І ми всі маємо розуміти за що ворог сплачує таку ціну", — повідомив Зеленський.

Він додав, що Росія прагне зруйнувати Україну та її громадян. Президент країни сказав, що стійкість українських захисників на лінії кордону може забезпечити умови для миру.

"Українська стійкість на цій лінії від Куп’янська до Покровська і далі до Запоріжжя може забезпечити фундаментальні передумови для справедливого завершення цієї війни", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, кореспонденти "Телеграфа" побували у Покровську та показали фото у що окупанти перетворили місто.

А начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив про те, які настрої у мешканців міста та чи хочуть вони евакуюватися.