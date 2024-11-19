Тисяча днів великої війни — Зеленський опублікував зворушливе відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський показав, що пережила країна за 1 000 днів повномасштабної війни проти Росії. Він нагадав ключові події.

Відео український лідер опублікував у Telegram у вівторок, 19 листопада.

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Відео розпочинається з першого звернення глави держави 24 лютого 2022 року. У нього Зеленський оголосив про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну.

"Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми — це Україна", — сказав український лідер.

Кадри показують, як українці протистояли ворогу з перших днів великої війни та волонтерили. Також можна побачити знищений літак "Мрія", удари по українських містах, вбивство полонених в Оленівці та наслідки атаки на Каховську ГЕС.

У відео показано також деокупацію українських населених пунктів, ліквідацію загарбників та їхньої техніки на фронті бійцями ЗСУ.

Зеленський нагадав про свої зустрічі із західними лідерами, передачу Україні літаків F-16, звільнення військовополонених з російської неволі та спортивні перемоги.

"1000 днів разом. 1000 днів України", — підписав відео глава держави.

Нагадаємо, у 1000 днів великої війни головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців.

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