Тысяча дней великой войны — Зеленский опубликовал трогательное видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что пережила страна за 1 000 дней полномасштабной войны против России. Он напомнил ключевые события.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram во вторник, 19 ноября.

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Видео начинается с первого обращения главы государства 24 февраля 2022 года. В нем Зеленский объявил о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.

"Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы всех победим, потому что мы — это Украина", — сказал украинский лидер.

Кадры показывают, как украинцы противостояли врагу с первых дней большой войны и волонтерили. Также можно увидеть уничтоженный самолет "Мрия", удары по украинским городам, убийство пленных в Еленовке и последствия атаки на Каховскую ГЭС.

В видео показана также деоккупация украинских населенных пунктов, ликвидация захватчиков и их техники на фронте бойцами ВСУ.

Зеленский напомнил о своих встречах с западными лидерами, передаче Украине самолетов F-16, освобождении военнопленных из российской неволи и спортивных победах.

"1000 дней вместе. 1000 дней Украины", — подписал видео глава государства.

Напомним, в 1000 дней великой войны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам.

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