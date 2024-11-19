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Зеленский показал, как Украина выстояла 1000 дней войны

19 ноября 2024 09:35
Аркадий Пастула - Редактор
Тысяча дней великой войны — Зеленский опубликовал трогательное видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что пережила страна за 1 000 дней полномасштабной войны против России. Он напомнил ключевые события.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram во вторник, 19 ноября.

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Видео начинается с первого обращения главы государства 24 февраля 2022 года. В нем Зеленский объявил о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. 

"Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы всех победим, потому что мы — это Украина", — сказал украинский лидер.

Кадры показывают, как украинцы противостояли врагу с первых дней большой войны и волонтерили. Также можно увидеть уничтоженный самолет "Мрия", удары по украинским городам, убийство пленных в Еленовке и последствия атаки на Каховскую ГЭС. 

В видео показана также деоккупация украинских населенных пунктов, ликвидация захватчиков и их техники на фронте бойцами ВСУ.

Зеленский напомнил о своих встречах с западными лидерами, передаче Украине самолетов F-16, освобождении военнопленных из российской неволи и спортивных победах.

"1000 дней вместе. 1000 дней Украины", — подписал видео глава государства.

Напомним, в 1000 дней великой войны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам.

Также Новини.LIVE вспомнили о самых масштабных обстрелах Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Владимир Зеленский война украинцы Украина президент 1000 дней войны

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