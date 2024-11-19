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Зеленский назвал направления, где армия РФ несет рекордные потери

19 ноября 2024 13:20
Анастасия Постоенко - Редактор
Потери России на война в Украине — Зеленский назвал, где тяжелая ситуация
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, где российские войска понесут большие потери. Также он объяснил, почему важно держать фронт и не допускать прорыва вражеских войск.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время представления Плана внутренней стойкости Украины.

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"Наши Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях в действительно тяжелой ситуации. И именно там на смежных оборонных направлениях на нашей Харьковщине Россия пошла на наибольший уровень своих потерь за всю войну. И мы все должны понимать, за что враг платит такую цену", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что Россия стремится разрушить Украину и ее граждан. Президент страны сказал, что устойчивость украинских защитников на границе может обеспечить условия для мира.

"Украинская устойчивость на этой линии от Купянска до Покровска и дальше в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, корреспонденты "Телеграфа" побывали в Покровске и показали фото во что оккупанты превратили город.

А начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о том, какие настроения у жителей города и хотят ли они эвакуироваться.

Владимир Зеленский Купянск война в Украине потери оккупантов Покровск 1000 дней войны

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