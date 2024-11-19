Потери России на война в Украине — Зеленский назвал, где тяжелая ситуация

Зеленский назвал направления, где армия РФ несет рекордные потери
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, где российские войска понесут большие потери. Также он объяснил, почему важно держать фронт и не допускать прорыва вражеских войск.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время представления Плана внутренней стойкости Украины.
Где россияне терпят наибольшие потери
"Наши Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях в действительно тяжелой ситуации. И именно там на смежных оборонных направлениях на нашей Харьковщине Россия пошла на наибольший уровень своих потерь за всю войну. И мы все должны понимать, за что враг платит такую цену", — сообщил Зеленский.
Он добавил, что Россия стремится разрушить Украину и ее граждан. Президент страны сказал, что устойчивость украинских защитников на границе может обеспечить условия для мира.
"Украинская устойчивость на этой линии от Купянска до Покровска и дальше в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, корреспонденты "Телеграфа" побывали в Покровске и показали фото во что оккупанты превратили город.
А начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о том, какие настроения у жителей города и хотят ли они эвакуироваться.
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