Скільки українських військових загинули у війні — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих воїнів внаслідок повномасштабної російської агресії. Йдеться про 46 000 солдатів.

Про це український лідер сказав в інтервʼю NBC News у неділю, 16 лютого.

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"Ми фіксуємо 46 000 вбитих солдатів", — наголосив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що поранених 380 тисяч.

"Ми маємо десятки тисяч тих, хто зник безвісти або в полоні. Ми точно не знаємо, бо зниклі безвісти можуть бути мертві. І є 20 тисяч депортованих дітей. Це те, що ми розуміємо", — каже глава держави.

За його словами, наразі невідома кількість цивільних людей, які були поранені чи вбиті на окупованих територіях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна повинна повернути свої землі дипломатичним шляхом.

Також глава держави розповів, що за тиждень загарбники атакували Україну майже 1 220 авіабомбами, понад 850 ударними дронами та 40 ракетами.