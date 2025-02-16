Атаки по Україні — скільки ракет і дронів випустили за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росіяни продовжують щоденно обстрілювати Україну. В нинішньому стані Путіна потрібна війна, аби втримати владу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 16 лютого.

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Як зазначив глава держави, за тиждень Росія атакувала Україну майже 1220 авіабомбами та понад 850 ударними дронами. Також по містах випустили понад 40 ракет різних типів.

"Україна захищається, ми стоїмо та б'ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Європа має бути готова та знати, як захищатись від такого зла. Партнери мають спільно тиснути на Путіна, який розпочав війну та масштабує її світом.

Нагадаємо, минулої ночі, 16 лютого, окупанти випустили дві ракети по Одеській області. Крім того, українські міста атакували 143 ударними безпілотниками.

Наразі росіяни вивели всі кораблі з Чорного, Азовського та Середземного морів. Це сталося вперше за досить тривалий час. Разом з тим, РФ може відключати системи автоматичної ідентифікації суден.