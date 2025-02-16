Атаки по Украине — сколько ракет и дронов выпустили за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россияне продолжают ежедневно обстреливать Украину. В нынешнем состоянии Путину нужна война, чтобы удержать власть.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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Как отметил глава государства, за неделю Россия атаковала Украину почти 1220 авиабомбами и более 850 ударными дронами. Также по городам выпустили более 40 ракет различных типов.

"Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, и нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Европа должна быть готова и знать, как защищаться от такого зла. Партнеры должны совместно давить на Путина, который начал войну и масштабирует ее по миру.

Напомним, минувшей ночью, 16 февраля, оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области. Кроме того, украинские города атаковали 143 ударными беспилотниками.

Сейчас россияне вывели все корабли из Черного, Азовского и Средиземного морей. Это произошло впервые за достаточно длительное время. Вместе с тем, РФ может отключать системы автоматической идентификации судов.