Сколько украинских военных погибли в войне — ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших воинов в результате полномасштабной российской агрессии. Речь идет о 46 000 солдат.

Об этом украинский лидер сказал в интервью NBC News в воскресенье, 16 февраля.

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"Мы фиксируем 46 000 убитых солдат", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что раненых 380 тысяч.

"Мы имеем десятки тысяч тех, кто пропал без вести или в плену. Мы точно не знаем, потому что пропавшие без вести могут быть мертвы. И есть 20 тысяч депортированных детей. Это то, что мы понимаем", — говорит глава государства.

По его словам, пока неизвестно количество гражданских людей, которые были ранены или убиты на оккупированных территориях.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна вернуть свои земли дипломатическим путем.

Также глава государства рассказал, что за неделю захватчики атаковали Украину почти 1 220 авиабомбами, более 850 ударными дронами и 40 ракетами.