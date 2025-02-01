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Зеленський наполягає на посиленні ППО після атак РФ на міста

1 лютого 2025 21:10
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Зеленський наполягає на посиленні ППО після атак РФ на міста
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російського удару по Полтаві. Він підкреслив, що необхідно і надалі посилювати співпрацю з партнерами для зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 1 лютого.

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"Зараз у Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали. Усім надано допомогу. Двадцять дві людини врятовані", — повідомив президент.

За словами глави держави, під завалами шукають інших людей. Він зазначив, що на даний момент відомо про вісьмох загиблих.

Зеленський також додав, що загалом тільки в ніч на 1 лютого росіяни випустили по Україні 165 ракет та дронів. Окрім Полтавщини ворог обстріляв Харківщину, Дніпровщину, Запоріжжя та Донеччину. Президент також згадав про Одесу, яка учора зазнала ракетної атаки з боку росіян.

"Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні", — розповів Зеленський. 

Глава держави також запевнив, що зараз робиться усе можливе, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення української повітряної оборони.

"Захист від обстрілів — це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок російської ракетної атаки по Полтаві вранці у суботу, 1 лютого, загинули люди. В області оголосили триденну жалобу за жертвами удару. В Офісі Генпрокурора повідомили, що Росія вдарила по будинку ракетою Х-22.

Володимир Зеленський Полтава президент війна в Україні ракетний удар
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