Президент Зеленский настаивает на усилении ПВО после атак РФ на города

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях российского удара по Полтаве. Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем усиливать сотрудничество с партнерами для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 1 февраля.

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Зеленский об ударе по Полтаве

"Сейчас в Полтаве еще продолжаются работы после удара прошлой ночью. По состоянию на это время известно о 17 людях, которые пострадали. Всем оказана помощь. Двадцать два человека спасены", — сообщил президент.

По словам главы государства, под завалами ищут других людей. Он отметил, что на данный момент известно о восьми погибших.

Зеленский также добавил, что в целом только в ночь на 1 февраля россияне выпустили по Украине 165 ракет и дронов. Кроме Полтавщины враг обстрелял Харьковскую, Днепровскую, Запорожскую и Донецкую области. Президент также вспомнил об Одессе, которая вчера подверглась ракетной атаке со стороны россиян.

"Одесса восстанавливается после вчерашних ударов по центру города. Там были повреждены музеи, филармония, много исторических зданий, известный одесский отель. Под ударом в Одессе были не только украинцы, но даже норвежские дипломаты, которые работают в Украине", — рассказал Зеленский.

Глава государства также заверил, что сейчас делается все возможное, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинской воздушной обороны.

"Защита от обстрелов — это абсолютный приоритет. Многое еще надо сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в результате российской ракетной атаки по Полтаве утром в субботу, 1 февраля, погибли люди. В области объявили трехдневный траур по жертвам удара. В Офисе Генпрокурора сообщили, что Россия ударила по дому ракетой Х-22.