Росія вдарила по Полтаві протикорабельною ракетою Х-22

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у суботу, 1 лютого, завдали удару по житловому будинку в Полтаві. За попередніми даними, ворог атакував ракетою Х-22.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Станом на 12:00 у Полтаві відомо про чотирьох загиблих мешканців внаслідок російського ракетного удару. Також ще 13 людей поранені, серед них діти.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що, за попередніми даними, для атаки ворог використав ракету Х-22.

"Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо вчинення воєнного злочину.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Що відомо про ракету Х-22

Ракета Х-22. Фото: росЗМІ

Це радянська крилата ракета великої дальності, призначена для ураження кораблів, стратегічних об'єктів і великих наземних цілей. Однак Росія використовує цю зброю для ударів по містах і цивільній інфраструктурі.

Зокрема, 27 червня 2022 року ворог вдарив ракетою Х-22 по торговельному центру "Амстор" у Кременчуку. Тоді загинули 22 людини, які перебували в приміщенні.

Пожежа в ТЦ після атаки. Фото: ЗМІСТ

Нагадаємо, в Полтавській ОВА повідомили про 22 врятовані людини з будинку, в який влучила російська ракета.

Також відомо, що в ньому повністю зруйнований один з п'яти під'їздів. Рятувальники продовжують розбирати завали.