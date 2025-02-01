Россия ударила по Полтаве противокорабельной ракетой Х-22

Стало известно, какой ракетой Россия ударила по Полтаве
Российские войска утром в субботу, 1 февраля, нанесли удар по жилому дому в Полтаве. По предварительным данным, враг атаковал ракетой Х-22.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Ракетная атака на Полтаву 1 февраля
По состоянию на 12:00 в Полтаве известно о четырех погибших жителях в результате российского ракетного удара. Также еще 13 человек ранены, среди них дети.
В Офисе Генпрокурора уточнили, что, по предварительным данным, для атаки враг использовал ракету Х-22.
"Разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены другие жилые дома и автотранспорт. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Прокуратура начала досудебное расследование относительно совершения военного преступления.
Что известно о ракете Х-22
Это советская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения кораблей, стратегических объектов и крупных наземных целей. Однако Россия использует это оружие для ударов по городам и гражданской инфраструктуре.
В частности, 27 июня 2022 года враг ударил ракетой Х-22 по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Тогда погибли 22 человека, которые находились в помещении.
Напомним, в Полтавской ОГА сообщили о 22 спасенных из дома, в который попала российская ракета.
Также известно, что в нем полностью разрушен один из пяти подъездов. Спасатели продолжают разбирать завалы.
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