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У Полтаві ракета влучила в житловий будинок

1 лютого 2025 08:23
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибух у Полтаві 1 лютого — ракета влучила у житловий будинок
Наслідки від атаки. Фото: Полтавська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Полтаві вранці 1 лютого пролунав гучний вибух. Російська ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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Вибух у Полтаві 1 лютого

Російська ракета влучила у житловий будинок у Полтаві. На фото видно руйнівні наслідки влучання. Частина будинку повністю знищена. 

Полтава приліт в будинок 1 лютого
Наслідки російської атаки по будинку в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава
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Руйнування в будинку. Фото: скриншот

У Полтавській ОВА повідомили, що на місці прильоту працюють екстрені служби. 

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" — повідомили в ОВА.

Під завалами будинку, ймовірно, перебувають люди. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Так, у Полтавській області є пошкодження на енергооб'єкті. Також сильні вибухи було чутно на Харківщині. 

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