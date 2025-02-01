Вибух у Полтаві 1 лютого — ракета влучила у житловий будинок

Наслідки від атаки. Фото: Полтавська ОВА

У Полтаві вранці 1 лютого пролунав гучний вибух. Російська ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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Російська ракета влучила у житловий будинок у Полтаві. На фото видно руйнівні наслідки влучання. Частина будинку повністю знищена.

Наслідки російської атаки по будинку в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Руйнування в будинку. Фото: скриншот

У Полтавській ОВА повідомили, що на місці прильоту працюють екстрені служби.

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" — повідомили в ОВА.

Під завалами будинку, ймовірно, перебувають люди.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Так, у Полтавській області є пошкодження на енергооб'єкті. Також сильні вибухи було чутно на Харківщині.