Взрыв в Полтаве 1 февраля — ракета попала в жилой дом

Последствия от атаки. Фото: Полтавская ОГА

В Полтаве утром 1 февраля прогремел громкий взрыв. Российская ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

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Взрыв в Полтаве 1 февраля

Российская ракета попала в жилой дом в Полтаве. На фото видны разрушительные последствия попадания. Часть дома полностью уничтожена.

Последствия российской атаки по дому в Полтаве. Фото: Суспільне.Полтава

Разрушения в доме. Фото: скриншот

В Полтавской ОГА сообщили, что на месте прилета работают экстренные службы.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!" — сообщили в ОГА.

Под завалами дома, вероятно, находятся люди.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Так в Полтавской области есть повреждения на энергообъекте. Также сильные взрывы были слышны на Харьковщине.