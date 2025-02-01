Взрыв в Полтаве 1 февраля — ракета попала в жилой дом

В Полтаве ракета попала в жилой дом
В Полтаве утром 1 февраля прогремел громкий взрыв. Российская ракета попала в жилой дом.
Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.
Взрыв в Полтаве 1 февраля
Российская ракета попала в жилой дом в Полтаве. На фото видны разрушительные последствия попадания. Часть дома полностью уничтожена.
В Полтавской ОГА сообщили, что на месте прилета работают экстренные службы.
"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!" — сообщили в ОГА.
Под завалами дома, вероятно, находятся люди.
Напомним, сегодня, 1 февраля, Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Так в Полтавской области есть повреждения на энергообъекте. Также сильные взрывы были слышны на Харьковщине.
Читайте Новини.LIVE!