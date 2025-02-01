Вибухи в Полтавській області 1 лютого — що відомо

Росія атакувала Полтавщину — що відомо про пошкодження
Вночі 1 лютого російські війська завдали чергового удару по Полтавській області. За попередніми даними, цивільні об’єкти залишилися неушкодженими, інформації про постраждалих наразі немає. Однак унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Росіяни атакували Миргородський район
Через руйнування без електропостачання залишилися 164 домогосподарства та один юридичний споживач. Фахівці екстрених служб уже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання.
Місцева влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сильні вибухи також пролунали у Харківській області. Також серію атак окупанти здійснили на Київщину — там лунали вибухи.
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