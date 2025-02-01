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Росія атакувала Полтавщину — що відомо про пошкодження

1 лютого 2025 07:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Полтавській області 1 лютого — що відомо
Працівники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вночі 1 лютого російські війська завдали чергового удару по Полтавській області. За попередніми даними, цивільні об’єкти залишилися неушкодженими, інформації про постраждалих наразі немає. Однак унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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Через руйнування без електропостачання залишилися 164 домогосподарства та один юридичний споживач. Фахівці екстрених служб уже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання.

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Повідомлення Полтавської ОВА. Фото: скриншот

Місцева влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сильні вибухи також пролунали у Харківській області. Також серію атак окупанти здійснили на Київщину — там лунали вибухи

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