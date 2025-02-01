Взрывы в Полтавской области 1 февраля — что известно

Работники ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью, 1 февраля, российские войска нанесли очередной удар по Полтавской области. По предварительным данным, гражданские объекты остались неповрежденными, информации о пострадавших пока нет. Однако в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

Читайте также:

Россияне атаковали Миргородский район

Из-за разрушений без электроснабжения остались 164 домохозяйства и один юридический потребитель. Специалисты экстренных служб уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения.

Сообщение Полтавской ОГА. Фото: скриншот

Местные власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время угрозы находиться в укрытиях.

Напомним, сильные взрывы также прозвучали в Харьковской области. Также серию атак оккупанты совершили на Киевскую область — там раздавались взрывы.