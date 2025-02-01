Вибухи на Київщині та Полтавщині зранку 1 лютого — що відомо

На Київщині та Полтавщині пролунали сильні вибухи
Вибухи у Київській та Полтавській областях пролунали зранку 1 лютого. Російські окупанти атакують ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи на Київщині та Полтавщині
"На Київщині та Полтавщині лунають вибухи!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски ракет російськими окупантами. Крім того, у небі над Україною залишаються ударні безпілотники.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, зранку 1 лютого у Харкові було чутно вибух. Попереджали про загрозу балістичних ракет.
Також у ніч проти 1 лютого загарбники завдали понад десять ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час.
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