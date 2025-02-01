Вибухи на Київщині та Полтавщині зранку 1 лютого — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: facebook/TGinfo.pl

Вибухи у Київській та Полтавській областях пролунали зранку 1 лютого. Російські окупанти атакують ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"На Київщині та Полтавщині лунають вибухи!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски ракет російськими окупантами. Крім того, у небі над Україною залишаються ударні безпілотники.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, зранку 1 лютого у Харкові було чутно вибух. Попереджали про загрозу балістичних ракет.

Також у ніч проти 1 лютого загарбники завдали понад десять ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час.