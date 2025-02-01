Взрывы в Киевской и Полтавской областях утром 1 февраля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: facebook/TGinfo.pl

Взрывы в Киевской и Полтавской областях прогремели утром, 1 февраля. Российские оккупанты атакуют ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"На Киевщине и Полтавщине раздаются взрывы! " — говорится в сообщении.

Пост о взрывах. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках ракет российскими оккупантами. Кроме того, в небе над Украиной остаются ударные беспилотники.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 1 февраля в Харькове был слышен взрыв. Предупреждали об угрозе баллистических ракет.

Также в ночь на 1 февраля захватчики нанесли более десяти ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время.