Взрывы в Киевской и Полтавской областях утром 1 февраля — что известно

На Киевщине и Полтавщине прогремели сильные взрывы
Взрывы в Киевской и Полтавской областях прогремели утром, 1 февраля. Российские оккупанты атакуют ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Киевской и Полтавской областях
"На Киевщине и Полтавщине раздаются взрывы! " — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках ракет российскими оккупантами. Кроме того, в небе над Украиной остаются ударные беспилотники.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, утром 1 февраля в Харькове был слышен взрыв. Предупреждали об угрозе баллистических ракет.
Также в ночь на 1 февраля захватчики нанесли более десяти ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время.
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