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У Полтаві зросла кількість загиблих через удар — дані ОВА

1 лютого 2025 12:26
Євгенія Брюховецька - редактор
У Полтаві повідомили про четвертого загиблого через атаку
Розбір завалів на місці удару. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у суботу, 1 лютого, завдали ракетного удару по Полтаві. Внаслідок влучання у житловий будинок стало відомо про ще одну жертву.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Атака на Полтаву 1 лютого

В ОВА зазначили, що внаслідок удару по житловому будинку у Полтаві загинула ще одна людина. Так, станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих.

Також постраждали ще 13 людей, серед них троє дітей та 22 людини врятували. Внаслідок атаки пошкоджено 18 багатоквартирних будинків та дитсадок, які розташовані поруч з місцем влучання. Рятувальники продовжують роботу.

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Скриншот допису ОВА

Раніше в ОВА повідомили, що ракетою росіяни зруйнували один з пʼяти підʼїздів багатоквартирного будинку. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий акт тероризму ворога та закликав країни-партнери більше тиснути на Росію.

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