У Полтаві повідомили про четвертого загиблого через атаку

У Полтаві зросла кількість загиблих через удар — дані ОВА
Російські війська вранці у суботу, 1 лютого, завдали ракетного удару по Полтаві. Внаслідок влучання у житловий будинок стало відомо про ще одну жертву.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Полтаву 1 лютого
В ОВА зазначили, що внаслідок удару по житловому будинку у Полтаві загинула ще одна людина. Так, станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих.
Також постраждали ще 13 людей, серед них троє дітей та 22 людини врятували. Внаслідок атаки пошкоджено 18 багатоквартирних будинків та дитсадок, які розташовані поруч з місцем влучання. Рятувальники продовжують роботу.
Раніше в ОВА повідомили, що ракетою росіяни зруйнували один з пʼяти підʼїздів багатоквартирного будинку.
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