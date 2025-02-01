В Полтаве сообщили о четвертом погибшем из-за атаки

Разбор завалов на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в субботу, 1 февраля, нанесли ракетный удар по Полтаве. В результате попадания в жилой дом стало известно о еще одной жертве.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Полтаву 1 февраля

В ОВА отметили, что в результате удара по жилому дому в Полтаве погиб еще один человек. Так, по состоянию на 12:00 известно о четырех погибших.

Также пострадали еще 13 человек, среди них трое детей и 22 человека спасли. В результате атаки повреждены 18 многоквартирных домов и детсад, которые расположены рядом с местом попадания. Спасатели продолжают работу.

Скриншот поста ОВА

Ранее в ОВА сообщили, что ракетой россияне разрушили один из пяти подъездов многоквартирного дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт терроризма врага и призвал страны-партнеры больше давить на Россию.