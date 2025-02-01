В Полтаве сообщили о четвертом погибшем из-за атаки

В Полтаве возросло количество погибших из-за удара — данные ОВА
Российские войска утром в субботу, 1 февраля, нанесли ракетный удар по Полтаве. В результате попадания в жилой дом стало известно о еще одной жертве.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Полтаву 1 февраля
В ОВА отметили, что в результате удара по жилому дому в Полтаве погиб еще один человек. Так, по состоянию на 12:00 известно о четырех погибших.
Также пострадали еще 13 человек, среди них трое детей и 22 человека спасли. В результате атаки повреждены 18 многоквартирных домов и детсад, которые расположены рядом с местом попадания. Спасатели продолжают работу.
Ранее в ОВА сообщили, что ракетой россияне разрушили один из пяти подъездов многоквартирного дома.
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