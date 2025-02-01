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В Полтаве возросло количество погибших из-за удара — данные ОВА

1 февраля 2025 12:26
Евгения Брюховецкая - редактор
В Полтаве сообщили о четвертом погибшем из-за атаки
Разбор завалов на месте удара. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в субботу, 1 февраля, нанесли ракетный удар по Полтаве. В результате попадания в жилой дом стало известно о еще одной жертве.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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В ОВА отметили, что в результате удара по жилому дому в Полтаве погиб еще один человек. Так, по состоянию на 12:00 известно о четырех погибших.

Также пострадали еще 13 человек, среди них трое детей и 22 человека спасли. В результате атаки повреждены 18 многоквартирных домов и детсад, которые расположены рядом с местом попадания. Спасатели продолжают работу.

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Скриншот поста ОВА

Ранее в ОВА сообщили, что ракетой россияне разрушили один из пяти подъездов многоквартирного дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт терроризма врага и призвал страны-партнеры больше давить на Россию.

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