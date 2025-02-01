На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими від удару РФ

Екстрені служби на місці атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок російської ракетної атаки по Полтаві вранці у суботу, 1 лютого, загинули п'ятеро людей. В області оголосили триденну жалобу за жертвами удару.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Так, тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА Володимир Когут підписав розпорядження щодо оголошення триденної жалоби в області. З 2 по 4 лютого буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях: органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

"Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті", — уточнили в ОВА.

Також телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення протягом цих днів. Зазначимо, що наразі відомо про п'ятьох загиблих та 13 постраждалих.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили, що Росія вдарила по будинку в Полтаві ракетою Х-22. Раніше ворог вже використовував її для атаки на ТЦ "Амстор" у Кременчуку в 2022 році.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.