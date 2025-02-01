На Полтавщине объявили трехдневный траур по погибшим от удара РФ

Экстренные службы на месте атаки. Фото: ГСЧС

В результате российской ракетной атаки по Полтаве утром в субботу, 1 февраля, погибли пять человек. В области объявили трехдневный траур по жертвам удара.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Telegram.

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Траур на Полтавщине

Так, временно исполняющий обязанности начальника ОГА Владимир Когут подписал распоряжение об объявлении трехдневного траура в области. Со 2 по 4 февраля будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях: органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

"Установлены ограничения на проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте", — уточнили в ОГА.

Также телеканалы и радиостанции должны внести соответствующие изменения в сетку вещания в течение этих дней. Отметим, что сейчас известно о пяти погибших и 13 пострадавших.

Скриншот поста ОВА

Напомним, в Офисе Генпрокурора сообщили, что Россия ударила по дому в Полтаве ракетой Х-22. Ранее враг уже использовал ее для атаки на ТЦ "Амстор" в Кременчуге в 2022 году.

В результате сегодняшнего обстрела был разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены другие жилые дома и автотранспорт.