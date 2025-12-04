Відео
Головна Армія Зеленський нагородив ракетників та артилеристів — відео

Зеленський нагородив ракетників та артилеристів — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:25
День ракетних військ і артилерії — Зеленський нагородив військових
Зеленський нагороджує військового. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у День ракетних військ і артилерії нагородив воїнів. Він нагородив їх зі святом.

Про це глава держави повідомив у Facebook у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

Зеленський нагородив українських ракетників та артилеристів

Український лідер зауважив, що сьогодні день однієї з найбільш сильних складових захисту, сильних у знищенні російських окупантів.

Українські військові
Нагородження військового. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Українські гармати, наша реактивна артилерія, артилерійська розвідка, наші протитанкові підрозділи, мінометники, усі наші ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість та взірцевий героїзм", — наголосив Зеленський.

Українські військові
Українські воїни. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Він відзначив захисників державними нагородами та подякував за захист, а також результати. Глава держави заявив, що пишається воїнами.

"І завжди памʼятатимемо наших людей, усіх воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну — нашу незалежність, українське право на самостійне життя. Слава Україні!" — додав президент.

Нагадаємо, у День ракетних військ і артилерії Зеленський звернувся до воїнів. Він подякував за роботу.

Також Новини.LIVE детально розповідали про День ракетних військ і артилерії.

Володимир Зеленський війна Україна нагорода державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
