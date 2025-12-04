Зеленський привітав воїнів з Днем ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії — Зеленський звернувся до воїнів
В Україні у четвер, 4 грудня, відзначають День ракетних військ і артилерії. До воїнів звернувся президент Володимир Зеленський. Він подякував за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу.
Про це глава держави написав у Telegram.
День ракетних військ і артилерії
Зеленський зауважив, що сьогодні день тих, хто щодня відповідально тримає позиції України своєю точністю та витримкою.
За його словами, артилеристи та ракетники завдають ударів, послаблюють російських окупантів та прикривають піхоту.
Глава держави наголосив, що робота воїнів дозволяє зупиняти прориви та рятувати життя побратимів. Зеленський заявив, що кожен точний постріл — це мінус небезпека для українців.
"Дякую кожному, хто служить у ракетних військах і артилерії, за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу, за те, що даєте Україні сили триматися й оборонятися. Дякую за вашу службу і захист нашої держави. З вашим днем!" — додав він.
