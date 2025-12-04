Відео
Україна
Головна Армія День ракетних військ і артилерії — Зеленський звернувся до воїнів

День ракетних військ і артилерії — Зеленський звернувся до воїнів

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:03
Зеленський привітав воїнів з Днем ракетних військ і артилерії
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Україні у четвер, 4 грудня, відзначають День ракетних військ і артилерії. До воїнів звернувся президент Володимир Зеленський. Він подякував за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу.

Про це глава держави написав у Telegram.

Читайте також:

День ракетних військ і артилерії

Зеленський зауважив, що сьогодні день тих, хто щодня відповідально тримає позиції України своєю точністю та витримкою.

Воїни ЗСУ
Українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, артилеристи та ракетники завдають ударів, послаблюють російських окупантів та прикривають піхоту. 

День ракетних військ і артилерії
Українські захисники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День ракетних військ і артилерії 4 грудня
Військові зі снарядом. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

Глава держави наголосив, що робота воїнів дозволяє зупиняти прориви та рятувати життя побратимів. Зеленський заявив, що кожен точний постріл — це мінус небезпека для українців.

Зеленський привітав воїнів з Днем ракетних військ і артилерії
Українські військові. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії
Українські військові
Військовий зі снарядом. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії
Українська техніка
Запуск зброї. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

"Дякую кожному, хто служить у ракетних військах і артилерії, за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу, за те, що даєте Україні сили триматися й оборонятися. Дякую за вашу службу і захист нашої держави. З вашим днем!" — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що відомо про День ракетних військ та артилерії.

Раніше Зеленський повідомив, що наразі ми ближче до миру, ніж коли-небудь раніше.

Володимир Зеленський війна Україна свято День ракетних військ і артилерії України
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
