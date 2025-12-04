Зеленський привітав воїнів з Днем ракетних військ і артилерії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Україні у четвер, 4 грудня, відзначають День ракетних військ і артилерії. До воїнів звернувся президент Володимир Зеленський. Він подякував за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу.

Про це глава держави написав у Telegram.

День ракетних військ і артилерії

Зеленський зауважив, що сьогодні день тих, хто щодня відповідально тримає позиції України своєю точністю та витримкою.

Українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, артилеристи та ракетники завдають ударів, послаблюють російських окупантів та прикривають піхоту.

Українські захисники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Військові зі снарядом. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

Глава держави наголосив, що робота воїнів дозволяє зупиняти прориви та рятувати життя побратимів. Зеленський заявив, що кожен точний постріл — це мінус небезпека для українців.

Українські військові. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

Військовий зі снарядом. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

Запуск зброї. Фото: Окрема артилерійська бригада Нацгвардії

"Дякую кожному, хто служить у ракетних військах і артилерії, за щоденну складну, але надзвичайно важливу роботу, за те, що даєте Україні сили триматися й оборонятися. Дякую за вашу службу і захист нашої держави. З вашим днем!" — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

