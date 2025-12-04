Видео
Главная Армия День ракетных войск и артиллерии — Зеленский обратился к воинам

День ракетных войск и артиллерии — Зеленский обратился к воинам

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:03
Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Украине в четверг, 4 декабря, отмечают День ракетных войск и артиллерии. К воинам обратился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

День ракетных войск и артиллерии

Зеленский отметил, что сегодня день тех, кто ежедневно ответственно держит позиции Украины своей точностью и выдержкой.

Воїни ЗСУ
Украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, артиллеристы и ракетчики наносят удары, ослабляют российских оккупантов и прикрывают пехоту.

День ракетних військ і артилерії
Украинские защитники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
День ракетних військ і артилерії 4 грудня
Военные со снарядом. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

Глава государства подчеркнул, что работа воинов позволяет останавливать прорывы и спасать жизни собратьев. Зеленский заявил, что каждый точный выстрел — это минус опасность для украинцев.

Зеленський привітав воїнів з Днем ракетних військ і артилерії
Украинские военные. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии
Українські військові
Военный со снарядом. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии
Українська техніка
Запуск оружия. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

"Спасибо каждому, кто служит в ракетных войсках и артиллерии, за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу, за то, что даете Украине силы держаться и обороняться. Спасибо за вашу службу и защиту нашего государства. С вашим днем!" — добавил он.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что известно о Дне ракетных войск и артиллерии.

Ранее Зеленский сообщил, что сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде.

Владимир Зеленский война Украина праздник День ракетных войск и артиллерии Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
