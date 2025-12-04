Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии — Зеленский обратился к воинам
В Украине в четверг, 4 декабря, отмечают День ракетных войск и артиллерии. К воинам обратился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу.
Об этом глава государства написал в Telegram.
День ракетных войск и артиллерии
Зеленский отметил, что сегодня день тех, кто ежедневно ответственно держит позиции Украины своей точностью и выдержкой.
По его словам, артиллеристы и ракетчики наносят удары, ослабляют российских оккупантов и прикрывают пехоту.
Глава государства подчеркнул, что работа воинов позволяет останавливать прорывы и спасать жизни собратьев. Зеленский заявил, что каждый точный выстрел — это минус опасность для украинцев.
"Спасибо каждому, кто служит в ракетных войсках и артиллерии, за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу, за то, что даете Украине силы держаться и обороняться. Спасибо за вашу службу и защиту нашего государства. С вашим днем!" — добавил он.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что известно о Дне ракетных войск и артиллерии.
Ранее Зеленский сообщил, что сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде.
Читайте Новини.LIVE!