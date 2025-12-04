Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Украине в четверг, 4 декабря, отмечают День ракетных войск и артиллерии. К воинам обратился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Зеленский отметил, что сегодня день тех, кто ежедневно ответственно держит позиции Украины своей точностью и выдержкой.

Украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, артиллеристы и ракетчики наносят удары, ослабляют российских оккупантов и прикрывают пехоту.

Украинские защитники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военные со снарядом. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

Глава государства подчеркнул, что работа воинов позволяет останавливать прорывы и спасать жизни собратьев. Зеленский заявил, что каждый точный выстрел — это минус опасность для украинцев.

Украинские военные. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

Военный со снарядом. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

Запуск оружия. Фото: Отдельная артиллерийская бригада Нацгвардии

"Спасибо каждому, кто служит в ракетных войсках и артиллерии, за ежедневную сложную, но чрезвычайно важную работу, за то, что даете Украине силы держаться и обороняться. Спасибо за вашу службу и защиту нашего государства. С вашим днем!" — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

