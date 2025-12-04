День ракетных войск и артиллерии Украины — история

Украинский воин во время выполнения боевого задания. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В четверг, 4 декабря, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Этот профессиональный праздник посвящен украинским военным, которые выполняют ключевую роль в обороноспособности страны и защите ее территориальной целостности.

Новини.LIVE подготовили материал ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Украинская артиллерия. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

День ракетных войск и артиллерии — история праздника

День ракетных войск и артиллерии основан в Украине в честь развития и значения этих подразделений в Вооруженных силах. Артиллерия традиционно считается "королевой поля боя", а ракетные войска — одним из самых современных видов войск, способных поражать противника на больших расстояниях.

Праздник подчеркивает вклад военных в защиту суверенитета и оборону страны.

Украинские воины на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Роль в современных Вооруженных силах Украины

Ракетные войска и артиллерия являются ключевым элементом оборонной мощи Украины. Их задача включает:

точное поражение вражеских целей на больших расстояниях;

поддержку наступательных и оборонительных операций;

усиление мобильности и тактической гибкости войск;

защиту стратегических объектов и инфраструктуры.

Современные украинские артиллеристы используют различные системы вооружения: реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные и буксируемые пушки, высокоточные ракеты и дроны для корректировки огня.

Украинские защитники на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Роль в войне России против Украины

В полномасштабной войне России против Украины ракетные войска и артиллерия играют решающую роль. Они обеспечивают:

сдерживание и уничтожение вражеских наступательных группировок;

поддержку обороны критически важных городов и инфраструктуры;

высокую точность ударов по технике и командным пунктам противника;

тактическое преимущество украинских подразделений на поле боя.

Благодаря высокой мобильности и профессионализму артиллеристов, Украина успешно отражает атаки, наносит значительные потери врагу и поддерживает наступательные операции на освобожденных территориях.

Работа украинской артиллерии Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Традиции празднования

В День ракетных войск и артиллерии по всей стране проходят торжественные мероприятия:

вручение государственных наград и знаков отличия военным;

показательные стрельбы и демонстрации техники;

встречи ветеранов и молодого пополнения;

тематические выставки военной техники и вооружения;

культурные и образовательные мероприятия в учебных центрах ВСУ.

Во время военного положения торжества могут быть изменены и ограничены.

Праздник также имеет патриотическое измерение — он подчеркивает героизм и профессионализм украинских воинов, укрепляет доверие граждан к армии и популяризирует военную службу среди молодежи.

Достижения украинских ракетных войск и артиллерии

Во время полномасштабной войны украинская артиллерия и ракетные войска демонстрируют высокий профессионализм и эффективность. Они играют решающую роль в отражении атак противника, поддержке оборонительных рубежей и наступательных операций.

Благодаря высокой точности, скорости реагирования и мобильности подразделения наносят значительные потери противнику и обеспечивают тактическое преимущество украинских сил на поле боя.

Итак, День ракетных войск и артиллерии — это праздник силы, отваги и профессионализма. Он напоминает украинцам о значении этих военных формирований в современном мире и подчеркивает вклад каждого воина в безопасность страны.

