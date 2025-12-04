День ракетных войск и артиллерии Украины — история

День ракетных войск и артиллерии — история и достижения
В четверг, 4 декабря, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Этот профессиональный праздник посвящен украинским военным, которые выполняют ключевую роль в обороноспособности страны и защите ее территориальной целостности.
Новини.LIVE подготовили материал ко Дню ракетных войск и артиллерии.
День ракетных войск и артиллерии — история праздника
День ракетных войск и артиллерии основан в Украине в честь развития и значения этих подразделений в Вооруженных силах. Артиллерия традиционно считается "королевой поля боя", а ракетные войска — одним из самых современных видов войск, способных поражать противника на больших расстояниях.
Праздник подчеркивает вклад военных в защиту суверенитета и оборону страны.
Роль в современных Вооруженных силах Украины
Ракетные войска и артиллерия являются ключевым элементом оборонной мощи Украины. Их задача включает:
- точное поражение вражеских целей на больших расстояниях;
- поддержку наступательных и оборонительных операций;
- усиление мобильности и тактической гибкости войск;
- защиту стратегических объектов и инфраструктуры.
Современные украинские артиллеристы используют различные системы вооружения: реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные и буксируемые пушки, высокоточные ракеты и дроны для корректировки огня.
Роль в войне России против Украины
В полномасштабной войне России против Украины ракетные войска и артиллерия играют решающую роль. Они обеспечивают:
- сдерживание и уничтожение вражеских наступательных группировок;
- поддержку обороны критически важных городов и инфраструктуры;
- высокую точность ударов по технике и командным пунктам противника;
- тактическое преимущество украинских подразделений на поле боя.
Благодаря высокой мобильности и профессионализму артиллеристов, Украина успешно отражает атаки, наносит значительные потери врагу и поддерживает наступательные операции на освобожденных территориях.
Традиции празднования
В День ракетных войск и артиллерии по всей стране проходят торжественные мероприятия:
- вручение государственных наград и знаков отличия военным;
- показательные стрельбы и демонстрации техники;
- встречи ветеранов и молодого пополнения;
- тематические выставки военной техники и вооружения;
- культурные и образовательные мероприятия в учебных центрах ВСУ.
Во время военного положения торжества могут быть изменены и ограничены.
Праздник также имеет патриотическое измерение — он подчеркивает героизм и профессионализм украинских воинов, укрепляет доверие граждан к армии и популяризирует военную службу среди молодежи.
Достижения украинских ракетных войск и артиллерии
Во время полномасштабной войны украинская артиллерия и ракетные войска демонстрируют высокий профессионализм и эффективность. Они играют решающую роль в отражении атак противника, поддержке оборонительных рубежей и наступательных операций.
Благодаря высокой точности, скорости реагирования и мобильности подразделения наносят значительные потери противнику и обеспечивают тактическое преимущество украинских сил на поле боя.
Итак, День ракетных войск и артиллерии — это праздник силы, отваги и профессионализма. Он напоминает украинцам о значении этих военных формирований в современном мире и подчеркивает вклад каждого воина в безопасность страны.
В ночь на 3 декабря украинские военные успешно атаковали нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области России.
Напомним, что в ноябре 2025 года воины ВСУ осуществили рекордные атаки на нефтяную инфраструктуру в России.
