Україна
День ракетних військ і артилерії — історія та досягнення

День ракетних військ і артилерії — історія та досягнення

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:30
День ракетних військ і артилерії України — історія
Український воїн під час виконання бойового завдання. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У четвер, 4 грудня, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Це професійне свято присвячене українським військовим, які виконують ключову роль в обороноздатності країни та захисті її територіальної цілісності.

Новини.LIVE підготували матеріал до Дня ракетних військ і артилерії.

День ракетних військ і артилерії
Українська артилерія. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

День ракетних військ і артилерії — історія свята

День ракетних військ і артилерії започатковано в Україні на честь розвитку та значення цих підрозділів у Збройних силах. Артилерія традиційно вважається "королевою поля бою", а ракетні війська — одним із найсучасніших видів військ, що здатні вражати противника на великих відстанях.

Свято підкреслює внесок військових у захист суверенітету та оборону країни.

День ракетних військ і артилерії
Українські воїни на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Роль у сучасних Збройних силах України

Ракетні війська та артилерія є ключовим елементом оборонної потужності України. Їхнє завдання включає: 

  • точне ураження ворожих цілей на великих відстанях; 
  • підтримку наступальних і оборонних операцій; 
  • посилення мобільності та тактичної гнучкості військ; 
  • захист стратегічних об’єктів та інфраструктури. 

Сучасні українські артилеристи використовують різні системи озброєння: реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), самохідні та буксировані гармати, високоточні ракети та дрони для коригування вогню.

День ракетних військ і артилерії
Українські захисники на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Роль у війні Росії проти України

У повномасштабній війні Росії проти України ракетні війська та артилерія відіграють вирішальну роль. Вони забезпечують: 

  • стримування та знищення ворожих наступальних угруповань; 
  • підтримку оборони критично важливих міст та інфраструктури; 
  • високу точність ударів по техніці та командних пунктах противника; 
  • тактичну перевагу українських підрозділів на полі бою. 

Завдяки високій мобільності та професіоналізму артилеристів, Україна успішно відбиває атаки, завдає значних втрат ворогу та підтримує наступальні операції на звільнених територіях.

День ракетних військ і артилерії
Робота української артилерії. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Традиції святкування

У День ракетних військ і артилерії по всій країні проходять урочисті заходи: 

  • вручення державних нагород і відзнак військовим; 
  • показові стрільби та демонстрації техніки; 
  • зустрічі ветеранів та молодого поповнення; 
  • тематичні виставки військової техніки та озброєння; 
  • культурні та освітні заходи у навчальних центрах ЗСУ.

Під час воєнного стану урочистості можуть бути змінені та обмежені.

Свято також має патріотичний вимір — воно підкреслює героїзм та професіоналізм українських воїнів, зміцнює довіру громадян до армії та популяризує військову службу серед молоді. 

Досягнення українських ракетних військ та артилерії

Під час повномасштабної війни українська артилерія та ракетні війська демонструють високий професіоналізм і ефективність. Вони відіграють вирішальну роль у відбитті атак противника, підтримці оборонних рубежів та наступальних операцій.

Завдяки високій точності, швидкості реагування та мобільності підрозділи завдають значних втрат противнику і забезпечують тактичну перевагу українських сил на полі бою.

Отже, День ракетних військ і артилерії — це свято сили, відваги та професіоналізму. Воно нагадує українцям про значення цих військових формувань у сучасному світі та підкреслює внесок кожного воїна у безпеку країни.

У ніч проти 3 грудня українські військові успішно атакували нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області Росії.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року воїни ЗСУ здійснила рекордні атаки на нафтову інфраструктуру у Росії.

ЗСУ війна в Україні артилерія українські військові День ракетних військ і артилерії України
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
