Главная Армия Зеленский наградил ракетчиков и артиллеристов — видео

Зеленский наградил ракетчиков и артиллеристов — видео

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:25
День ракетных войск и артиллерии — Зеленский наградил военных
Зеленский награждает военного. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в День ракетных войск и артиллерии наградил воинов. Он наградил их с праздником.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

Зеленский наградил украинских ракетчиков и артиллеристов

Украинский лидер отметил, что сегодня день одной из самых сильных составляющих защиты, сильных в уничтожении российских оккупантов.

Українські військові
Награждение военного. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Украинские пушки, наша реактивная артиллерия, артиллерийская разведка, наши противотанковые подразделения, минометчики, все наши ракетные подразделения за годы полномасштабной войны доказали свой профессионализм и образцовый героизм", — подчеркнул Зеленский.

Українські військові
Украинские воины. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Он отметил защитников государственными наградами и поблагодарил за защиту, а также результаты. Глава государства заявил, что гордится воинами.

"И всегда будем помнить наших людей, всех воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украину — нашу независимость, украинское право на самостоятельную жизнь. Слава Украине!" — добавил президент.

Напомним, в День ракетных войск и артиллерии Зеленский обратился к воинам. Он поблагодарил за работу.

Также Новини.LIVE подробно рассказывали о Дне ракетных войск и артиллерии.

Владимир Зеленский война Украина награда государственная награда
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
