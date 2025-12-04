День ракетных войск и артиллерии — Зеленский наградил военных

Зеленский награждает военного. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в День ракетных войск и артиллерии наградил воинов. Он наградил их с праздником.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в четверг, 4 декабря.

Реклама

Читайте также:

Зеленский наградил украинских ракетчиков и артиллеристов

Украинский лидер отметил, что сегодня день одной из самых сильных составляющих защиты, сильных в уничтожении российских оккупантов.

Награждение военного. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Украинские пушки, наша реактивная артиллерия, артиллерийская разведка, наши противотанковые подразделения, минометчики, все наши ракетные подразделения за годы полномасштабной войны доказали свой профессионализм и образцовый героизм", — подчеркнул Зеленский.

Украинские воины. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Он отметил защитников государственными наградами и поблагодарил за защиту, а также результаты. Глава государства заявил, что гордится воинами.

"И всегда будем помнить наших людей, всех воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украину — нашу независимость, украинское право на самостоятельную жизнь. Слава Украине!" — добавил президент.

Напомним, в День ракетных войск и артиллерии Зеленский обратился к воинам. Он поблагодарил за работу.

Также Новини.LIVE подробно рассказывали о Дне ракетных войск и артиллерии.