Зеленський підписав указ про відзначення воїнів ЗСУ держнагородами

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військових. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення українських військових державними нагородами. Відзнаки отримають триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних сил України.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 14 березня.

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Зеленський зазначив, що серед них п’ять Героїв України. За його словами, майже щодня такі укази.

"Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності", — наголосив президент.

А також додав, що вже триває понад три роки повномасштабної війни Росії проти України. Понад 11 років намагань Росії знищити нашу державність. Однак, попри це, Україна зберігає свою свободу.

"Робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку й достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям – усім тим українцям і українкам, хто повʼязав свою долю із захистом нашої держави, хто бʼється заради українського народу та нашої власної, незалежної держави", — зауважив президент. Крім того, він подякував всім українським воїнам та добровольцям.

Зазначимо, що сьогодні, 14 березня, відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських захисників та подякував воїнам.

Крім того, 10 березня Головнокомандувач Збройних сил провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, в лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем.