Зеленский подписал указ о награждении воинов ВСУ госнаградами

Президент Украины Владимир Зеленский награждает военных. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных государственными наградами. Отличия получат триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 14 марта.

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Зеленский отметил, что среди них пять Героев Украины. По его словам, почти ежедневно такие указы.

"Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим ребятам и девушкам, нашим мужчинам и женщинам, которые встали на защиту украинского государства и независимости", — подчеркнул президент.

А также добавил, что уже продолжается более трех лет полномасштабной войны России против Украины. Более 11 лет попыток России уничтожить нашу государственность. Однако, несмотря на это, Украина сохраняет свою свободу.

"Делаем все, чтобы гарантировать для Украины надежную безопасность и достойный мир. И это возможно исключительно благодаря нашим людям - всем тем украинцам и украинкам, кто связал свою судьбу с защитой нашего государства, кто сражается ради украинского народа и нашего собственного, независимого государства", — отметил президент. Кроме того, он поблагодарил всех украинских воинов и добровольцев.

Отметим, что сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. По этому случаю Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских защитников и поблагодарил воинов.

Кроме того, 10 марта Главнокомандующий Вооруженных сил провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, в феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.