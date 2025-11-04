Відео
Україна
Головна Армія Зеленський на Донеччині зустрівся з бійцями НГУ "Рубіж"

Зеленський на Донеччині зустрівся з бійцями НГУ "Рубіж"

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:19
Оновлено: 16:18
Зеленський поспілкувався та нагородив бійців НГУ Рубіж
Зеленський нагороджує військового. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління Четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж". Бійці разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Український лідер заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку.

Зеленський у Донецькій області
Зеленський у Донецькій області. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Також Зеленський з воїнами детально обговорили:

  • потреби бригади;
  • виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів.

Крім того, глава держави також відзначив військових державними нагородами.

Нагородження воїнів у Донецькій області
Нагородження військових. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нагородження воїнів бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
Зеленський нагороджує воїна. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський нагороджує воїна
Зеленський та український захисник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 листопада український лідер нагородив воїнів Національної гвардії України "Азов" у Донецькій області.

А 3 листопада Зеленський нагородив двох військових, які понад 160 діб утримували позицію на фронті.

Володимир Зеленський війна Україна Донецька область державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
