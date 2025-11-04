Зеленський поспілкувався та нагородив бійців НГУ Рубіж

Зеленський на Донеччині зустрівся з бійцями НГУ "Рубіж"
Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління Четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж". Бійці разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку.
Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.
Зеленський на Донеччині
Український лідер заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку.
Також Зеленський з воїнами детально обговорили:
- потреби бригади;
- виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів.
Крім того, глава держави також відзначив військових державними нагородами.
"Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 4 листопада український лідер нагородив воїнів Національної гвардії України "Азов" у Донецькій області.
А 3 листопада Зеленський нагородив двох військових, які понад 160 діб утримували позицію на фронті.
Читайте Новини.LIVE!