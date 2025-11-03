Зеленський нагородив Тішаєва та Аліксєєнка за 165 днів утримання позиції

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський нагородив солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва відзнакою "Хрест бойових заслуг". Вони протягом 165 діб безперервно утримували позицію на фронті.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у понеділок, 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про воїнів

Командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв із літа минулого року виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Відтоді він керував знищенням противника та утримував позиції, неодноразово вступаючи в бій із силами ворога, що чисельно переважали. Також Тішаєв збивав ворожі дрони й рятував життя своїх побратимів.

Українські воїни Олександр Тішаєв і Олександр Аліксєєнко. Фото: 138-й окремий батальйон Сил територіальної оборони ЗСУ

А гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня 2024 року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Він неодноразово відбивав атаки російських дронів, використовуючи засоби РЕБ і стрілецьку зброю.

Також Аліксєєнко евакуйовував побратимів із бліндажа, куди російські окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Воїн під щільним вогнем артилерії та атаками БпЛА займав важливі позиції.

Утримання позицій 165 діб

"У травні — жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебував 165 діб на одній зі спостережних позицій", — йдеться у повідомленні.

Воїни доповідали про розвідку переднього краю, проліт безпілотників, спостерігали за штурмовими групами окупантів, здійснювали упереджувальний вогонь, а також доповідали про переміщення та місце дислокації противника.

Військові в госпіталі. Фото: 138-й окремий батальйон Сил територіальної оборони ЗСУ

У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечував безперебійну роботу позиції та підтримував бойовий дух пораненого під час одного з боїв Олександра Аліксєєнка.

Попри понад 30 спроб замінити розрахунок на цій позиції, безпечного виконання цього завдання досягти не вдавалося.

"Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ", — розповіли в ОП.

А 28 жовтня воїнів змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам.

Попри поранення, Олександр Аліксєєнко за підтримки побратима зміг пройти близько 12 км до точки евакуації. Наразі воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.

Нагадаємо, у 138-му окремому батальйоні Сил ТрО ЗСУ розповідали про Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які утримували позиції упродовж 165 днів.

Крім того, 1 листопада Зеленський відзначив українських воїнів державними нагородами.