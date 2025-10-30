Відео
Україна
Військові утримували позиції 165 днів — їх нагородять

Військові утримували позиції 165 днів — їх нагородять

Дата публікації: 30 жовтня 2025 13:57
Оновлено: 14:02
Утримували позиції 165 днів — двом військовим вручать держнагороди
Військові, які тримали позиції на фронті 165 днів. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Бійці Сил територіальної оборони ЗСУ упродовж 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення з ворогом. Їм вручать державні нагороди.

Про це повідомили у 138 окремому батальйоні Сил ТрО ЗСУ. 

Воїни тероборони 165 днів тримали позиції вдвох

У батальйоні розповіли, що йдеться про Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка. Вони вдвох утримували позицію на фронті 165 днів. 

Війна в Україні
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Зазначається, що вони вели спостереження й розвідку, нарощували інженерні загородження, укріплювали позиції під постійними атаками дронів та артилерійськими обстрілами противника. Керівництво бійців наголосило, що це справжній прояв надлюдської мужності, самопожертви та відданості нації.

"Щиро дякуємо за вашу непереможну силу та відвагу, яку ви щодня проявляли, захищаючи нашу рідну неньку-Україну у надважких і критично небезпечних умовах. Дякуємо за вашу сталеву волю та готовність жертвувати власним комфортом і безпекою заради того, щоб ми мали свободу та незалежність", — висловили вдячність військовим у 138 окремому батальйоні Сил ТрО ЗСУ.

Військові утримували позиції 165 днів
Військового нагородили відзнакою. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Нагородження військового. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ 
Військовий на реабілітації. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Так, військовослужбовці нагороджені відзнаками президента України та Міністерства оборони України. Також вони подані на державні нагороди. 

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав втрати Росії за цей рік. Вони перевищують позначку у 300 тисяч.

Крім того, президент наголосив, що Кремль з усіх сил намагається приховувати свої втрати на фронті. Для цього РФ поширює дезінформацію про нібито свої успіхи. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
