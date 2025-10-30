Утримували позиції 165 днів — двом військовим вручать держнагороди

Військові, які тримали позиції на фронті 165 днів. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Бійці Сил територіальної оборони ЗСУ упродовж 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення з ворогом. Їм вручать державні нагороди.

Про це повідомили у 138 окремому батальйоні Сил ТрО ЗСУ.

Воїни тероборони 165 днів тримали позиції вдвох

У батальйоні розповіли, що йдеться про Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка. Вони вдвох утримували позицію на фронті 165 днів.

Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Зазначається, що вони вели спостереження й розвідку, нарощували інженерні загородження, укріплювали позиції під постійними атаками дронів та артилерійськими обстрілами противника. Керівництво бійців наголосило, що це справжній прояв надлюдської мужності, самопожертви та відданості нації.

"Щиро дякуємо за вашу непереможну силу та відвагу, яку ви щодня проявляли, захищаючи нашу рідну неньку-Україну у надважких і критично небезпечних умовах. Дякуємо за вашу сталеву волю та готовність жертвувати власним комфортом і безпекою заради того, щоб ми мали свободу та незалежність", — висловили вдячність військовим у 138 окремому батальйоні Сил ТрО ЗСУ.

Військового нагородили відзнакою. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Нагородження військового. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Військовий на реабілітації. Фото: 138 окремий батальйон Сил ТрО ЗСУ

Так, військовослужбовці нагороджені відзнаками президента України та Міністерства оборони України. Також вони подані на державні нагороди.

