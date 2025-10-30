Удерживали позиции 165 дней — двум военным вручат госнаграды

Военные удерживали позиции 165 дней — их наградят
Бойцы Сил территориальной обороны ВСУ в течение 165 дней непрерывно удерживали позиции на линии соприкосновения с врагом. Им вручат государственные награды.
Об этом сообщили в 138 отдельном батальоне Сил ТрО ВСУ.
Воины теробороны 165 дней держали позиции вдвоем
В батальоне рассказали, что речь идет об Александре Тишаеве и Александре Аликсеенко. Они вдвоем удерживали позицию на фронте 165 дней.
Отмечается, что они вели наблюдение и разведку, наращивали инженерные заграждения, укрепляли позиции под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами противника. Руководство бойцов подчеркнуло, что это настоящее проявление сверхчеловеческого мужества, самопожертвования и преданности нации.
"Спасибо за вашу непобедимую силу и отвагу, которую вы ежедневно проявляли, защищая нашу родную маму-Украину в сверхтяжелых и критически опасных условиях. Спасибо за вашу стальную волю и готовность жертвовать собственным комфортом и безопасностью ради того, чтобы мы имели свободу и независимость", — выразили благодарность военным в 138 отдельном батальоне Сил ТрО ВСУ.
Так, военнослужащие награждены знаками отличия президента Украины и Министерства обороны Украины. Также они представлены на государственные награды.
Напомним, ранее Зеленский назвал потери России за этот год. Они превышают отметку в 300 тысяч.
Кроме того, президент подчеркнул, что Кремль изо всех сил пытается скрывать свои потери на фронте. Для этого РФ распространяет дезинформацию о якобы своих успехах.
