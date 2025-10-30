Видео
Дата публикации 30 октября 2025 13:57
обновлено: 14:06
Удерживали позиции 165 дней — двум военным вручат госнаграды
Военные, которые держали позиции на фронте 165 дней. Фото: 138 отдельный батальон Сил ТрО ВСУ

Бойцы Сил территориальной обороны ВСУ в течение 165 дней непрерывно удерживали позиции на линии соприкосновения с врагом. Им вручат государственные награды.

Об этом сообщили в 138 отдельном батальоне Сил ТрО ВСУ.

Воины теробороны 165 дней держали позиции вдвоем

В батальоне рассказали, что речь идет об Александре Тишаеве и Александре Аликсеенко. Они вдвоем удерживали позицию на фронте 165 дней.

Війна в Україні
Александр Тишаев и Александр Аликсеенко. Фото: 138 отдельный батальон Сил ТрО ВСУ

Отмечается, что они вели наблюдение и разведку, наращивали инженерные заграждения, укрепляли позиции под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами противника. Руководство бойцов подчеркнуло, что это настоящее проявление сверхчеловеческого мужества, самопожертвования и преданности нации.

"Спасибо за вашу непобедимую силу и отвагу, которую вы ежедневно проявляли, защищая нашу родную маму-Украину в сверхтяжелых и критически опасных условиях. Спасибо за вашу стальную волю и готовность жертвовать собственным комфортом и безопасностью ради того, чтобы мы имели свободу и независимость", — выразили благодарность военным в 138 отдельном батальоне Сил ТрО ВСУ.

Військові утримували позиції 165 днів
Военного наградили знаком отличия. Фото: 138 отдельный батальон Сил ТрО ВСУ
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Награждение военного. Фото: 138 отдельный батальон Сил ТрО ВСУ
null
Военный на реабилитации. Фото: 138 отдельный батальон Сил ТрО ВСУ

Так, военнослужащие награждены знаками отличия президента Украины и Министерства обороны Украины. Также они представлены на государственные награды.

Напомним, ранее Зеленский назвал потери России за этот год. Они превышают отметку в 300 тысяч.

Кроме того, президент подчеркнул, что Кремль изо всех сил пытается скрывать свои потери на фронте. Для этого РФ распространяет дезинформацию о якобы своих успехах.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
