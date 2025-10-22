Потери оккупантов на фронте — Зеленский назвал цифры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла более миллиона человек в войне против Украины. Кремль изо всех сил пытается это скрыть.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном 22 октября.

Потери России в войне с Украиной

Зеленский рассказал, что потери россиян на фронте уже превысили миллион человек, но Кремль пытается скрыть это, распространяя дезинформацию о якобы своих успехах на поле боя.

По его словам, Россия давит на отдельные европейские страны, чтобы они не делали взносов в программы поддержки Украины, в частности поставки ракет для систем Patriot.

"Только настоящие, а не символические санкции против российской энергетики способны усилить давление на агрессора и заставить его сесть за стол переговоров", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что Россия хочет уменьшить поддержку Украины. Для этого она пытается разделить США и ЕС.

Также президент подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но уступать территории не будет. По его словам, дело не в километрах, а в наших домах и людях.