Втрати окупантів на фронті — Зеленський назвав цифри

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила понад мільйон людей у війні проти України. Кремль з усіх сил намагається це приховати.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

Зеленський розповів, що втрати росіян на фронті вже перевищили мільйон осіб, але Кремль намагається приховати це, поширюючи дезінформацію про нібито свої успіхи на полі бою.

За його словами, Росія тисне на окремі європейські країни, щоб вони не робили внесків у програми підтримки України, зокрема постачання ракет для систем Patriot.

"Лише справжні, а не символічні санкції проти російської енергетики здатні посилити тиск на агресора та змусити його сісти за стіл переговорів", — наголосив український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що Росія хоче зменшити підтримку України. Для цього вона намагається розділити США та ЄС.

Також президент наголосив, що Україна готова до переговорів, але поступатися територіями не буде. За його словами, діло не в кілометрах, а в наших домівках та людях.