Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Україна готова до дипломатії, але є нюанс — заява Зеленського

Україна готова до дипломатії, але є нюанс — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:45
Оновлено: 17:09
Війна в Україні — за яких умов розпочнуться переговори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії, але не ціною територій. Віддавати свої землі та домівки ворогу наша країна не буде.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Україна готова до переговорів

Зеленський наголосив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, які передбачають поступки територіями.

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що повинні комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри — це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це наша територіальна цілісність", — підкреслив президент. 

За його словами, зараз Росія не демонструє готовності до реальних переговорів, а її дипломатичні меседжі спрямовані лише на те, щоб відкласти сильні рішення США та Європи, зокрема щодо санкцій та озброєння України.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував Зеленському почати переговори та залишити українських військових на тих позиціях, де вони є зараз.

Водночас раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше закінчити війну. Американський президент натякнув, що територіальні питання його не цікавлять.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації