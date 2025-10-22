Війна в Україні — за яких умов розпочнуться переговори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії, але не ціною територій. Віддавати свої землі та домівки ворогу наша країна не буде.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

Україна готова до переговорів

Зеленський наголосив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, які передбачають поступки територіями.

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що повинні комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри — це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це наша територіальна цілісність", — підкреслив президент.

За його словами, зараз Росія не демонструє готовності до реальних переговорів, а її дипломатичні меседжі спрямовані лише на те, щоб відкласти сильні рішення США та Європи, зокрема щодо санкцій та озброєння України.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував Зеленському почати переговори та залишити українських військових на тих позиціях, де вони є зараз.

Водночас раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше закінчити війну. Американський президент натякнув, що територіальні питання його не цікавлять.