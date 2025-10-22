Видео
Украина готова к дипломатии, но есть нюанс — заявление Зеленского

Украина готова к дипломатии, но есть нюанс — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 16:45
обновлено: 17:03
Война в Украине — при каких условиях начнутся переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии, но не ценой территорий. Отдавать свои земли и дома врагу, наша страна не будет.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном 22 октября.

Читайте также:

Украина готова к переговорам

Зеленский отметил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, которые предусматривают уступки территориями.

"Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что должны кому-то отдавать свою землю. Это не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это — наша территориальная целостность", — подчеркнул президент.

По его словам, сейчас Россия не демонстрирует готовности к реальным переговорам, а ее дипломатические месседжи направлены лишь на то, чтобы отложить сильные решения США и Европы, в частности относительно санкций и вооружения Украины.

Напомним, ранее Трамп предложил Зеленскому начать переговоры и оставить украинских военных на тех позициях, где они есть сейчас.

В то же время ранее The Wall Street Journal сообщал, что Дональд Трамп стремится как можно быстрее закончить войну. Американский президент намекнул, что территориальные вопросы его не интересуют.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
