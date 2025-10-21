Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Неважна судьба Донбасса — Трамп хочет быстро закончить войну

Неважна судьба Донбасса — Трамп хочет быстро закончить войну

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:31
обновлено: 16:07
Трамп хочет побыстрее закончить войну в Украине — что будет с Донбассом
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября заявил, что он стремится как можно быстрее закончить войну. Американский лидер намекнул, что территориальные вопросы его не интересуют.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Реклама
Читайте также:

Трамп хочет прекратить войну в Украине

Ссылаясь на осведомленные источники, издание сообщило, что на встрече в пятницу Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что его приоритетом является прекращение российско-украинской войны. В то же время президент США дал понять, что он не обязан к какому-либо конкретному территориальному результату.

В то же время Зеленский четко дал понять Трампу, что позиция Украины относительно уступок территориями остается неизменной.

По словам американских чиновников, президент США также сказал, что Украине не стоит ожидать получения ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга. По его словам, взаимная вражда между лидерами затрудняет любые переговоры.

В то же время в ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире. По данным разведки, Россия не планирует останавливать войну.

Донбасс переговоры Дональд Трамп война в Украине прекращение огня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации