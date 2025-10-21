Трамп хочет побыстрее закончить войну в Украине — что будет с Донбассом

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября заявил, что он стремится как можно быстрее закончить войну. Американский лидер намекнул, что территориальные вопросы его не интересуют.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп хочет прекратить войну в Украине

Ссылаясь на осведомленные источники, издание сообщило, что на встрече в пятницу Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что его приоритетом является прекращение российско-украинской войны. В то же время президент США дал понять, что он не обязан к какому-либо конкретному территориальному результату.

В то же время Зеленский четко дал понять Трампу, что позиция Украины относительно уступок территориями остается неизменной.

По словам американских чиновников, президент США также сказал, что Украине не стоит ожидать получения ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга. По его словам, взаимная вражда между лидерами затрудняет любые переговоры.

В то же время в ГУР ответили, когда начнутся реальные переговоры о мире. По данным разведки, Россия не планирует останавливать войну.