Трамп хоче найшвидше закінчити війну в Україні — що буде з Донбасом

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимир Зеленським 17 жовтня заявив, що він прагне якнайшвидше закінчити війну. Американський лідер натякнув, що територіальні питання його не цікавлять.

Про це пише The Wall Street Journal.

Трамп хоче припинити війну в Україні

Посилаючись на обізнані джерела, видання повідомило, що на зустрічі у п'ятницю Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, що його пріоритетом є припинення російсько-української війни. Водночас президент США дав зрозуміти, що він не зобов'язаний до будь-якого конкретного територіального результату.

Водночас Зеленський чітко дав зрозуміти Трампу, що позиція України щодо поступок територіями залишається незмінною.

За словами американських чиновників, президент США також сказав, що Україні не варто очікувати отримання ракет великої дальності Tomahawk найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін ненавидять один одного. За його словами, взаємна ворожнеча між лідерами ускладнює будь-які переговори.

Водночас в ГУР відповіли, коли почнуться реальні перемовини про мир. За даними розвідки, Росія не планує зупиняти війну.