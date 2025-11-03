Зеленский наградил Тишаева и Аликсеенко за 165 дней удержания позиции

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил солдата Александра Аликсеенко и младшего сержанта Александра Тишаева знаком отличия "Крест боевых заслуг". Они в течение 165 суток непрерывно удерживали позицию на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в понедельник, 3 ноября.

Реклама

Читайте также:

Что известно о воинах

Командир стрелкового взвода Александр Тишаев с лета прошлого года выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. С тех пор он руководил уничтожением противника и удерживал позиции, неоднократно вступая в бой с численно превосходящими силами врага. Также Тишаев сбивал вражеские дроны и спасал жизни своих побратимов.

Украинские воины Александр Тишаев и Александр Аликсеенко. Фото: 138-й отдельный батальон Сил территориальной обороны ВСУ

А гранатометчик Александр Аликсеенко с сентября 2024 года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Он неоднократно отражал атаки российских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие.

Также Аликсеенко эвакуировал побратимов из блиндажа, куда российские оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Воин под плотным огнем артиллерии и атаками БпЛА занимал важные позиции.

Удержание позиций 165 суток

"В мае — октябре 2025 года на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области Александр Тишаев как старший позиции вместе с солдатом Александром Алексеенко находился 165 суток на одной из наблюдательных позиций", — говорится в сообщении.

Воины докладывали о разведке переднего края, пролете беспилотников, наблюдали за штурмовыми группами оккупантов, осуществляли упреждающий огонь, а также докладывали о перемещении и месте дислокации противника.

Военные в госпитале. Фото: 138-й отдельный батальон Сил территориальной обороны ВСУ

В сложных условиях под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Александр Тишаев обеспечивал бесперебойную работу позиции и поддерживал боевой дух раненого во время одного из боев Александра Аликсеенко.

Несмотря на более 30 попыток заменить расчет на этой позиции, безопасного выполнения этой задачи достичь не удавалось.

"Последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда враг штурмовал оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, которые пытались ворваться на их позицию, после уничтожения российского МТ-ЛБ", — рассказали в ОП.

А 28 октября воинов смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям.

Несмотря на ранения, Александр Аликсеенко при поддержке побратима смог пройти около 12 км до точки эвакуации. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале.

Напомним, в 138-м отдельном батальоне Сил ТрО ВСУ рассказывали об Александре Тишаеве и Александре Аликсеенко, которые удерживали позиции в течение 165 дней.

Кроме того, 1 ноября Зеленский отметил украинских воинов государственными наградами.