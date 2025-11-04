Зеленский пообщался и наградил бойцов НГУ Рубеж

Зеленский в Донецкой области встретился с бойцами НГУ "Рубеж"
Президент Владимир Зеленский встретился с военными на пункте управления Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж". Бойцы вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении.
Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 4 ноября.
Зеленский в Донецкой области
Украинский лидер заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении.
Также Зеленский с воинами подробно обсудили:
- потребности бригады;
- производство и централизованные поставки дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов.
Кроме того, глава государства также отметил военных государственными наградами.
"Спасибо каждому за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих собратьев. Это самое главное. Верим в наших защитников", — добавил Зеленский.
Напомним, 4 ноября украинский лидер наградил воинов Национальной гвардии Украины "Азов" в Донецкой области.
А 3 ноября Зеленский наградил двух военных, которые более 160 суток удерживали позицию на фронте.
