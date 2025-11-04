Видео
Україна
Зеленский в Донецкой области встретился с бойцами НГУ "Рубеж"

Зеленский в Донецкой области встретился с бойцами НГУ "Рубеж"

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:19
обновлено: 15:40
Зеленский пообщался и наградил бойцов НГУ Рубеж
Зеленский награждает военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский встретился с военными на пункте управления Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж". Бойцы вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Зеленский в Донецкой области

Украинский лидер заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении.

Зеленський у Донецькій області
Зеленский в Донецкой области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Также Зеленский с воинами подробно обсудили:

  • потребности бригады;
  • производство и централизованные поставки дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов.

Кроме того, глава государства также отметил военных государственными наградами.

Нагородження воїнів у Донецькій області
Награждение военных. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нагородження воїнів бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
Зеленский награждает воина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський нагороджує воїна
Зеленский и украинский защитник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо каждому за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих собратьев. Это самое главное. Верим в наших защитников", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 4 ноября украинский лидер наградил воинов Национальной гвардии Украины "Азов" в Донецкой области.

А 3 ноября Зеленский наградил двух военных, которые более 160 суток удерживали позицию на фронте.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
