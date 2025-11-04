Видео
Зеленский наградил воинов Первого корпуса НГУ "Азов" — фото

Зеленский наградил воинов Первого корпуса НГУ "Азов" — фото

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:02
обновлено: 14:36
Зеленский посетил воинов НГУ Азов и наградил защитников
Владимир Зеленский и воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими воинами на пункте управления Первого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Бойцы вместе со смежными подразделениями ведут оборону на Добропольском направлении Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Зеленский наградил воинов

Украинский лидер заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности.

Зеленський та воїни Азову
Зеленский слушает доклады. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, а также опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других.

Зеленский поблагодарил военных за службу и отметил госнаградами.

Зеленський нагороджує воїна
Зеленский награждает воина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський нагороджує воїна Азова
Награждение военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Український військовий та Зеленський
Зеленский вручает госнаграду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нагородження воїна
Награждение военного "Азова". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", — добавил глава государства.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября Зеленский наградил воинов Александра Аликсенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позицию на фронте.

Также 1 ноября глава государства вручил госнаграды военнослужащим, часть из которых получили семьи защитников, которым звание присвоено посмертно.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
