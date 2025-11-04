Зеленский посетил воинов НГУ Азов и наградил защитников

Зеленский наградил воинов Первого корпуса НГУ "Азов" — фото
Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими воинами на пункте управления Первого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Бойцы вместе со смежными подразделениями ведут оборону на Добропольском направлении Донецкой области.
Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 4 ноября.
Зеленский наградил воинов
Украинский лидер заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности.
Много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, а также опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других.
Зеленский поблагодарил военных за службу и отметил госнаградами.
"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", — добавил глава государства.
Напомним, 3 ноября Зеленский наградил воинов Александра Аликсенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позицию на фронте.
Также 1 ноября глава государства вручил госнаграды военнослужащим, часть из которых получили семьи защитников, которым звание присвоено посмертно.
