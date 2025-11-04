Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський нагородив воїнів Першого корпусу НГУ "Азов" — фото

Зеленський нагородив воїнів Першого корпусу НГУ "Азов" — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:02
Оновлено: 14:36
Зеленський відвідав воїнів НГУ Азов і нагородив захисників
Володимир Зеленський та воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління Першого корпусу Національної гвардії України "Азов". Бійці разом із суміжними підрозділами ведуть оборону на Добропільському напрямку Донецької області.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зеленський нагородив воїнів

Український лідер заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на фронті та найактуальніші потреби.

Зеленський та воїни Азову
Зеленський слухає доповіді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, а також досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.

Зеленський подякував військовим за службу та відзначив держнагородами.

Зеленський нагороджує воїна
Зеленський нагороджує воїна. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський нагороджує воїна Азова
Нагородження військового. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Український військовий та Зеленський
Зеленський вручає держнагороду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нагородження воїна
Нагородження військового "Азову". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", — додав глава держави.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський нагородив воїнів Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позицію на фронті.

Також 1 листопада глава держави вручив держнагороди військовослужбовцям, частину з яких отримали родини захисників, яким звання присвоєне посмертно.

Володимир Зеленський війна Україна Донецька область бригада "Азов" державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації