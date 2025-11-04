Зеленський відвідав воїнів НГУ Азов і нагородив захисників

Зеленський нагородив воїнів Першого корпусу НГУ "Азов" — фото
Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління Першого корпусу Національної гвардії України "Азов". Бійці разом із суміжними підрозділами ведуть оборону на Добропільському напрямку Донецької області.
Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.
Зеленський нагородив воїнів
Український лідер заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на фронті та найактуальніші потреби.
Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, а також досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.
Зеленський подякував військовим за службу та відзначив держнагородами.
"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", — додав глава держави.
Нагадаємо, 3 листопада Зеленський нагородив воїнів Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позицію на фронті.
Також 1 листопада глава держави вручив держнагороди військовослужбовцям, частину з яких отримали родини захисників, яким звання присвоєне посмертно.
