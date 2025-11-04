Зеленський відвідав воїнів НГУ Азов і нагородив захисників

Володимир Зеленський та воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління Першого корпусу Національної гвардії України "Азов". Бійці разом із суміжними підрозділами ведуть оборону на Добропільському напрямку Донецької області.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Зеленський нагородив воїнів

Український лідер заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на фронті та найактуальніші потреби.

Зеленський слухає доповіді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, а також досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.

Зеленський подякував військовим за службу та відзначив держнагородами.

Зеленський нагороджує воїна. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагородження військового. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський вручає держнагороду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагородження військового "Азову". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський нагородив воїнів Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позицію на фронті.

Також 1 листопада глава держави вручив держнагороди військовослужбовцям, частину з яких отримали родини захисників, яким звання присвоєне посмертно.