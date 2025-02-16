Удар по Миколаєву — Зеленський закликав примусити РФ до миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська у неділю, 16 лютого, здійснили обстріл Миколаєва. Внаслідок атаки на критичну інфраструктуру без тепла залишилися понад 100 тисяч мешканців міста.

На черговий терористичний удар росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Так, понад 100 тисяч людей у Миколаєві сьогодні залишилися без опалення внаслідок удару "шахеда" по критичній інфраструктурі. Президент зауважив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру, яка не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті.

Він наголосив, що цей удар ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти людей та роблять це підло. На думку Зеленського, так не роблять ті, хто дійсно хоче переговорів про встановлення миру.

Наразі у Миколаєві активно працюють ремонтні бригади, аби повернути опалення. Український лідер зазначив, що робота з партнерами зі зміцнення захисту від таких ударів триватиме і надалі.

"І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною", — підкреслив він.

Зеленський переконаний, що Росію треба "дотискати" до миру. Він нагадав про удар "шахеда" по укриттю на ЧАЕС та інші подібні удари й додав, що ці дії мають призводити до сильної реакції партнерів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Миколаєві фахівці розробили заходи для якнайшвидшого відновлення теплопостачання до житлових будинків.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив про одного постраждалого внаслідок сьогоднішньої атаки РФ.