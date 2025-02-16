Удар по Николаеву — Зеленский призвал принудить РФ к миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в воскресенье, 16 февраля, осуществили обстрел Николаева. В результате атаки на критическую инфраструктуру без тепла остались более 100 тысяч жителей города.

На очередной террористический удар россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Атака на Николаев 16 февраля

Так, более 100 тысяч человек в Николаеве сегодня остались без отопления в результате удара "шахеда" по критической инфраструктуре. Президент отметил, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру, которая не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте.

Он отметил, что этот удар еще раз доказывает, что россияне воюют именно против людей и делают это подло. По мнению Зеленского, так не делают те, кто действительно хочет переговоров об установлении мира.

Сейчас в Николаеве активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть отопление. Украинский лидер отметил, что работа с партнерами по укреплению защиты от таких ударов будет продолжаться и в дальнейшем.

"И так же активно надо работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной", — подчеркнул он.

Зеленский убежден, что Россию надо "дожимать" к миру. Он напомнил об ударе "шахеда" по укрытию на ЧАЭС и другие подобные удары и добавил, что эти действия должны приводить к сильной реакции партнеров.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Николаеве специалисты разработали меры для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов.

Глава ОВА Виталий Ким сообщил об одном пострадавшем в результате сегодняшней атаки РФ.